Bolu'nun Mudurnu ilçesinde yaralı halde bulunan kızıl şahin tedavi altına alındı.
İlçede yol kenarında bitkin ve yaralı halde kızıl şahin gören vatandaşlar, Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğüne ihbarda bulundu.
Bölgeye sevk edilen Doğa Koruma ekiplerinin teslim aldığı yaralı kuş, karnı doyurulduktan sonra veteriner hekimliğe götürüldü.
Kızıl şahinin, tedavisinin ardından doğal yaşam alanına bırakılacağı bildirildi.
Son Dakika › Güncel › Bolu haberi! Bolu'da yaralı bulunan kızıl şahin tedavi altına alındı - Son Dakika