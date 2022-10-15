Bolu haberleri | Bolu'da evde çıkan yangında dumandan etkilenen kişi tedavi altına alındı - Son Dakika
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Bolu haberleri | Bolu'da evde çıkan yangında dumandan etkilenen kişi tedavi altına alındı

15.10.2022 10:14
Bolu haberleri | Bolu'da evde çıkan yangında dumandan etkilenen kişi tedavi altına alındı

Bolu haberi: Bolu'nun Mengen ilçesinde, bir evde çıkan yangında dumandan etkilenen kişi hastaneye kaldırıldı.

Bolu'nun Mengen ilçesinde, bir evde çıkan yangında dumandan etkilenen kişi hastaneye kaldırıldı.

Beşler Mahallesi Marangoz Sokak'ta 4 katlı apartmanın son katında, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Haber verilmesi üzerine olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Olay yerine gelen Mengen Orman İşletme Müdürlüğü ve Mengen Belediyesi itfaiye ekipleri, kısa sürede yangını söndürdü.

Yangında dumandan etkilenen kişi, ambulansla hastaneye kaldırıldı.

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Kaynak: AA

İtfaiye, Mengen, Bolu, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bolu haberleri | Bolu'da evde çıkan yangında dumandan etkilenen kişi tedavi altına alındı - Son Dakika

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