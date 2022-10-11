BOLU Dağı'nın D-100 yolu geçişinde etkili olan sis nedeniyle görüş mesafesi 30 metreye kadar düştü. Bolu Dağı'nın D-100 yolu geçişinde bu sabah sis etkili oldu. Sis, özellikle Bolu Dağı'nın Bakacak, Seymenler ve Karanlıkdere mevkilerinde yoğunlaştı. Yol kenarlarındaki sis ışıkları yakıldı. Yer yer 30 metreye kadar düşen görüş mesafesi nedeniyle sürücüler, araçlarıyla düşük hızda ilerledi. Bölgede öğle saatlerinde doğru sisin etkisini kaybetmesi bekleniyor.

Kaynak: DHA

Toros Dağları, Bolu, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › BOLU DAĞI'NDA SİS - Son Dakika

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.