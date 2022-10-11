BOLU DAĞI'NDA SİS

BOLU Dağı'nın D-100 yolu geçişinde etkili olan sis nedeniyle görüş mesafesi 30 metreye kadar düştü. Bolu Dağı'nın D-100 yolu geçişinde bu sabah sis etkili oldu. Sis, özellikle Bolu Dağı'nın Bakacak, Seymenler ve Karanlıkdere mevkilerinde yoğunlaştı. Yol kenarlarındaki sis ışıkları yakıldı. Yer yer 30 metreye kadar düşen görüş mesafesi nedeniyle sürücüler, araçlarıyla düşük hızda ilerledi. Bölgede öğle saatlerinde doğru sisin etkisini kaybetmesi bekleniyor.
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