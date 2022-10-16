Bolu haberleri | Bolu Dağı'nda göz gözü görmüyor - Son Dakika
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Bolu haberleri | Bolu Dağı'nda göz gözü görmüyor

16.10.2022 14:01

Bolu haberleri: - Bolu Dağı'nda göz gözü görmüyor Sis nedeniyle görüş mesafesi 10 metreye düştü Bolu Dağı'nda etkili olan yağmur ve yoğun sis nedeniyle görüş mesafesi yer yer 10 metreye kadar düştü.

- Bolu Dağı'nda göz gözü görmüyor

Sis nedeniyle görüş mesafesi 10 metreye düştü

BOLU - Bolu Dağı'nda etkili olan yağmur ve yoğun sis nedeniyle görüş mesafesi yer yer 10 metreye kadar düştü.

Bolu'da, sabah saatlerinden itibaren yüksek kesimlerde yağmur ve yoğun sis etkili oluyor. Özellikle, D-100 karayolu Bolu Dağı kesimi Yumrukaya, Abant Kavşağı, Elmalık, Bakacak, Seymenler, Karanlıkdere, Bıçkıyanı, Sarıçökek bölgesinde sis nedeniyle sürücüler zor anlar yaşadı.

Sis nedeniyle görüş mesafesinin yer yer 10 metreye kadar düştüğü Bolu Dağı'nda sürücüler takip mesafelerini korumaları ve hız yapmamaları konusunda ışıklı tabelalar ve polis ekipleri tarafından uyarılıyor.

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Kaynak: İHA

Toros Dağları, Bolu, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bolu haberleri | Bolu Dağı'nda göz gözü görmüyor - Son Dakika

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