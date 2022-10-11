Bolu haberleri! Bolu Dağı'nda sis etkili oldu: Görüş mesafesi 20 metreye düştü - Son Dakika
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Bolu haberleri! Bolu Dağı'nda sis etkili oldu: Görüş mesafesi 20 metreye düştü

11.10.2022 10:47

Gelen Bolu haberine göre Bolu Dağı'nda sis etkili oldu: Görüş mesafesi 20 metreye düştü Bolu Dağı'nda etkili olan yoğun sis sebebiyle görüş mesafesi yer yer 20 metreye kadar düştü.

Bolu Dağı'nda sis etkili oldu: Görüş mesafesi 20 metreye düştü

BOLU - Bolu Dağı'nda etkili olan yoğun sis sebebiyle görüş mesafesi yer yer 20 metreye kadar düştü.

Bolu'da sabah saatlerinden itibaren yüksek kesimlerde yoğun sis etkili oluyor. Özellikle, D-100 Karayolu Bolu Dağı kesimi Yumrukaya, Abant Kavşağı, Elmalık, Bakacak, Seymenler, Karanlıkdere, Bıçkıyanı, Sarıçökek bölgesinde sis sebebiyle sürücüler zor anlar yaşadı. Görüş mesafesinin yer yer 20 metreye kadar düştüğü Bolu Dağı'nda sürücüler, takip mesafelerini korumaları ve hız yapmamaları konusunda ışıklı tabelalar ve polis ekipleri tarafından uyarılıyor.

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Kaynak: İHA

Toros Dağları, Bolu, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bolu haberleri! Bolu Dağı'nda sis etkili oldu: Görüş mesafesi 20 metreye düştü - Son Dakika

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SON DAKİKA: Bolu haberleri! Bolu Dağı'nda sis etkili oldu: Görüş mesafesi 20 metreye düştü - Son Dakika
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