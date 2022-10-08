Bolu haberleri | Bolu Dağı'nda yoğun sis etkili oluyor - Son Dakika
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Bolu haberleri | Bolu Dağı'nda yoğun sis etkili oluyor

08.10.2022 17:39

Edinilen Bolu gelişmesine göre - Bolu Dağı'nda yoğun sis etkili oluyor Bolu Dağı'nda etkili olan yoğun sis sebebiyle görüş mesafesi yer yer 30 metreye kadar düştü.

- Bolu Dağı'nda yoğun sis etkili oluyor

BOLU - Bolu Dağı'nda etkili olan yoğun sis sebebiyle görüş mesafesi yer yer 30 metreye kadar düştü.

Bolu'da, sabah saatlerinden itibaren yüksek kesimlerde hafif yağmur ve yoğun sis etkili oluyor. Özellikle, D-100 karayolu Bolu Dağı kesimi Yumrukaya, Abant Kavşağı, Elmalık, Bakacak, Seymenler, Karanlıkdere, Bıçkıyanı, Sarıçökek bölgesinde sis nedeniyle sürücüler zor anlar yaşadı.

Sis nedeniyle görüş mesafesinin yer yer 30 metreye kadar düştüğü Bolu Dağı'nda sürücüler takip mesafelerini korumaları ve hız yapmamaları konusunda ışıklı tabelalar ve polis ekipleri tarafından uyarılıyor.

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Kaynak: İHA

Toros Dağları, Bolu, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bolu haberleri | Bolu Dağı'nda yoğun sis etkili oluyor - Son Dakika

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