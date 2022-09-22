Bolu haberleri... Bolu'nun yükseklerinde kar yağışı - Son Dakika
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Bolu haberleri... Bolu'nun yükseklerinde kar yağışı

22.09.2022 12:19
Bolu haberleri... Bolu'nun yükseklerinde kar yağışı

Bolu yerel gündem haberine göre BOLU'da, hava sıcaklığının aniden düşmesiyle yüksek kesimlerde kısa süreli hafif kar yağışı etkili oldu.

BOLU'da, hava sıcaklığının aniden düşmesiyle yüksek kesimlerde kısa süreli hafif kar yağışı etkili oldu.

Kentte, son günlerdeki sıcak havanın ardından yağmur ve soğuk başladı. Hava sıcaklıklığının aniden düşmesiyle yüksek kesimlerde soğuk hava etkili oldu. Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerine göre Bolu, Batı Karadeniz Ormancılık ve Araştırma Müdürlüğü istasyonunda ölçülen 0,4 derece ile Türkiye'nin en soğuk ili oldu. 2 bin rakımlı Kartalkaya Kayak Merkezi'nde ise hava sıcaklığı 1,4 derece ölçüldü. Kentin yüksekte kalan Aladağ mevkisinde, kısa süreli hafif kar yağışı etkili oldu.


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Kaynak: DHA

Bolu, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bolu haberleri... Bolu'nun yükseklerinde kar yağışı - Son Dakika

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.

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