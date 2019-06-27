Son Dakika Haberleri: BOLU Hafif ticari araç, traktöre çarptı; 2 yaralı
Son Dakika Güncel Haber

BOLU Hafif ticari araç, traktöre çarptı; 2 yaralı

1 saat önce

Hafif ticari araç, traktöre çarptı; 2 yaralıBOLU'da, D-100 karayolunda hafif ticari araç traktör arkadan çarptı.

Hafif ticari araç, traktöre çarptı; 2 yaralı
BOLU'da, D-100 karayolunda hafif ticari araç traktör arkadan çarptı. Kazada 2 kişi yaralandı.
Kaza, saat 17.30 sıralarında D-100 karayolunun Rüzgarlı mevkiinde meydana geldi. Sebahattin Yağlı idaresindeki 14 GH 409 plakalı hafif ticari araç sürücüsünün hakimiyetini kaybetmesi üzerine, Bolu istikametine giderken aynı yönde ilerleyen Toprak Uysal yönetimindeki 34 TV 6319 plakalı traktöre arkadan çarptı. Kazada hafif ticari aracın sürücüsü ile birlikte yanında bulunan kardeşinin eşi Huri Yağlı yaralandı. Yaralılar, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla İzzet Baysal Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
BOLU Hafif ticari araç, traktöre çarptı; 2 yaralı
Haber Yayın Tarihi : 27.06.2019 07:01 Kaynak: DHA
Bolu, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Yasmin Erbil, babası Mehmet Ali Erbil'in taburcu olacağını duyurdu (Özel) 15 Temmuz Şehitler Köprüsü bağlantı yolunda ilginç kaza Yağmalanan traktör fabrikasında sopalı nöbet! BALIKESİR Eşinin yerini söylemeyen doktor kızına kaza yaptırıp, 11 kurşunla öldürdü

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.6.2019 20:33:06. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: BOLU Hafif ticari araç, traktöre çarptı; 2 yaralı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]