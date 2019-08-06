Son Dakika Haberleri: BOLU HAYVAN SATICILARI SAHTE PARAYA KARŞI UYARILDI
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BOLU HAYVAN SATICILARI SAHTE PARAYA KARŞI UYARILDI

1 saat önce

BOLU'da polis hayvan pazarına giderek hayvan satıcılarını sahte para konusunda uyararak, bilgilendirdi.

BOLU'da polis hayvan pazarına giderek hayvan satıcılarını sahte para konusunda uyararak, bilgilendirdi.
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Köroğlu Mahallesi'ndeki hayvan pazarına gitti. Ekipler, hayvan satıcılarıyla görüşerek, sahte para konusunda uyarılarda bulundu. Sahte paraların piyasa sürülme oranının Kurban Bayramı'nda arttığını anlatan ekipler, sahte ile gerçek parayı ayırt etme yöntemleri konusunda bilgiler verdi. Hayvan satıcıları dikkatle polislerin verdiği bilgileri dinledi.
Emniyet Müdürlüğü, Polis, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 06.08.2019 03:42 Kaynak: DHA
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