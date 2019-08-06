BOLU HAYVAN SATICILARI SAHTE PARAYA KARŞI UYARILDI
1 saat önce
BOLU'da polis hayvan pazarına giderek hayvan satıcılarını sahte para konusunda uyararak, bilgilendirdi.
Haber Yayın Tarihi: 06.08.2019 03:42 Kaynak: DHA
BOLU'da polis hayvan pazarına giderek hayvan satıcılarını sahte para konusunda uyararak, bilgilendirdi.
İl Emniyet Müdürlüğü
Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Köroğlu
Mahallesi'ndeki hayvan pazarına gitti. Ekipler, hayvan satıcılarıyla görüşerek, sahte para konusunda uyarılarda bulundu. Sahte paraların piyasa sürülme oranının Kurban Bayramı
'nda arttığını anlatan ekipler, sahte ile gerçek parayı ayırt etme yöntemleri konusunda bilgiler verdi. Hayvan satıcıları dikkatle polislerin verdiği bilgileri dinledi.
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