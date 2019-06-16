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BOLU HEMŞİREYE LAF ATTI, SAĞLIK ÇALIŞANLARINA SALDIRDI

1 saat önce

BOLU'da, motosikletiyle hastanenin önünden geçtiği sırada iddiaya göre acil serviste görevli hemşireye laf atan sürücü ile hastane çalışanları arasında çıkan arbedede üç sağlık çalışanı saldırıya uğradı.

BOLU'da, motosikletiyle hastanenin önünden geçtiği sırada iddiaya göre acil serviste görevli hemşireye laf atan sürücü ile hastane çalışanları arasında çıkan arbedede üç sağlık çalışanı saldırıya uğradı. Saldırgan polis ekipleri tarafından gözaltına alınırken o anlar saniye saniye kameralara yansıdı.Olay, dün saat 21.20 sıralarında Tabaklar Mahallesi Hastane Caddesi üzerinde bulunan Özel Fatma Hatun Hastanesi'nin önünde meydana geldi. Acil servisin önünde 14 GF 335 plakalı motosikletiyle seyir halinde olan Asutay E. iddiaya göre yolun karşısına geçmeye çalışan hastanede görevli hemşireye sözlü tacizde bulundu. Hemşirenin motosikletteki gence karşılık vermesinin ardından acil serviste çalışan mesai arkadaşları hemşirenin yardımına koştu. Hastane çalışanları ile Asutay E. arasında yaşanan tartışmanın ardından arbede yaşandı. Şüpheli tekme ve yumruklarla Doktor Barış Varol ile hemşire İrem Özay ile özel güvenlik personeli olan İlker Karaman'a saldırdı. Yaşanan kavganın ardından hastane çalışanları saldırgan genci yere yatırarak etkisiz hale getirmeye çalıştı. Hastane çalışanlarının ihbarı üzerine olay yerine gelen polis ekipleri saldırganı gözaltına aldı. Saldırıya uğrayan hastane çalışanları ifadeleri alınmak üzere polis merkezine götürüldü. Doktor Barış Varol ile hemşire İrem Özay ile İlker Karaman şüpheliden şikayetçi oldu.
O ANLAR KAMERADA
Motosikletli gencin sağlık çalışanlarına saldırdığı o anlar hastanenin güvenlik kameraları )tarafından saniye saniye görüntülendi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.
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BOLU HEMŞİREYE LAF ATTI, SAĞLIK ÇALIŞANLARINA SALDIRDI
Haber Yayın Tarihi : 16.06.2019 02:55 Kaynak: DHA
Acil Servis, Güncel
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