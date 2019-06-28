BOLU Hırsızlık şüphelisi 2 kadın adliyede
1 saat önce
Hırsızlık şüphelisi 2 kadın adliyedeBolu'da, evlerden hırsızlık yapmaya çalıştığı iddiasıyla gözaltına alınan 2 kadın, adliyeye sevk edildi.
Haber Yayın Tarihi : 28.06.2019 01:19 Kaynak: DHA
Hırsızlık şüphelisi 2 kadın adliyede Bolu
'da, evlerden hırsızlık yapmaya çalıştığı iddiasıyla gözaltına alınan 2 kadın, adliyeye sevk edildi.
Bolu'da, B.K. ve S.V. isimli kadınlar Çıkınlar Mahallesi'nde bir eve hırsızlık amacıyla girdi. Bu sırada ev sahibinin evde bulunması nedeniyle kadınlar paniğe kapılarak kaçtı. Durum polise haber verdildi. Bölgede çalışma yapan Bolu Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği
ekipleri, kadınların Köroğlu
Mahallesi'nde de bir eve girmeye çalıştığını tespit etti. Ekipler 2 kadını eve girmeye çalıştığı sırada yakaladı. Daha önce Ankara
'da gerçekleştirdikleri hırsızlık suçundan aranan 2 kadın, gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan B.K. ve S.V. adliyeye sevk edildi.
Yağmalanan traktör fabrikasında sopalı nöbet!
İşe giden kadına eski kocadan kanlı pusu!
Evlenemedikleri için sürü yöneticiliğine transfer olan çobanlardan Vali'ye teşekkür!
Banyoda doğurduğu bebeği ağlamasın diye halının altına koydu, ölünce çöpe attı!