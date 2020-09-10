BOLU İç çamaşırına sakladığı uyuşturucu ele geçirildi - Son Dakika

İç çamaşırına sakladığı uyuşturucu ele geçirildi

BOLU'da, D-100 karayolunda durdurulan otomobilde bulunan R.A.?nın (35) iç çamaşırına sakladığı uyuşturucu narkotik köpeği 'Sezar' ile yapılan arama sonucu ele geçirildi.

Bolu Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, D-100 karayolunda uygulama yaptı. Uygulama kapsamında bir otomobil durduruldu. Otomobilde bulunan M.A. (35), R.A. ve Y.B. (40) üzerinde arama yapıldı. Bu sırada narkotik köpeği 'Sezar', R.A.'ya doğru tepki verdi. R.A.'nın iç çamaşırına sakladığı 32,75 gram bonzai maddesi ele geçirildi. Gözaltına alınan 3 kişi emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.