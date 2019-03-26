Bolu İçerisinde 30 Bin TL Bulunan Kasayı Çalanlar Yakalandı

Bolu'da, tarım ürünleri satan firmadan içinde 30 bin TL para bulunan kasayı yuvarlayarak kamyonetin kasasına yükleyip çalan 1 eski iş yeri çalışanı ile ona yardım eden 2 kişi yakalandı.

Bolu'da, tarım ürünleri satan firmadan içinde 30 bin TL para bulunan kasayı yuvarlayarak kamyonetin kasasına yükleyip çalan 1 eski iş yeri çalışanı ile ona yardım eden 2 kişi yakalandı.



Olay, geçen salı günü İhsaniye Mahallesi'nde bulunan tarım ürünleri satan bir iş yerinde meydana geldi. İş yeri sahibi sabah saatlerinde dükkana geldiğinde, içinde 30 bin TL'nin bulunduğu kasanın çalındığını ve iş yeri önünde park halinde bulunan kamyonetinin olmadığını gördü. İş yeri sahibi durumu polise haber verdi. Bolu Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri iş yerinin güvenlik kameralarını inceledi. Kamera kayıtlarından şüphelilerin birinin eski iş yeri çalışanı olduğu 2 kişinin de ona yardım ettiği belirlendi. İş yerinin önünde bulunan kamyonetin de anahtarının eski çalışan tarafından kopyalandığı belirlendi. Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri iş yerinin önünden çalınan kamyoneti Kent Güvenlik Sistemi kameralarından takibe aldı. Araç, boş bir arazide terk edilmiş halde bulundu.



Yaklaşık 1 haftalık çalışma sonucu şüpheliler dün Bolu Sanayi Sitesi'nde yakalandı. Eski iş yeri çalışanı olduğu öğrenilen N.Y.(21) ve ona yardım eden M.Ö.(23) ile E.T.(47) gözaltına alındı. Şüpheliler emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.



HIRSIZLIK GÜVENLİK KAMERASINA YANSIDI



Bu arada hırsızlık anı iş yerinin güvenlik kamerası tarafından görüntülendi. Görüntülerde N.Y. ve M.Ö.'nün kasayı yuvarlayarak kamyonete yüklediği görüldü.



Görnüntü Dökümü



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-Şüphelilerin adliyeye getirilmesi



-Adliyeden detaylar



-Hırsızlığın güvenlik kamerası görüntüler



-Kasayı yuvarlayarak kamyonete taşımaları



Süre 02.36-Boyut 292 MB



Haber-Kamera Murat KÜÇÜKBOLU,(DHA)



(Tür: Yurt)

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