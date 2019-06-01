Bolu için sağanak uyarısı
33 dakika önce
Bugün saat 18.00'e kadar Bolu'da kısa süreli ve yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış olacağı tahmin ediliyor.
Haber Yayın Tarihi : 01.06.2019 02:08 Kaynak: AA
Bugün saat 18.00'e kadar Bolu
'da kısa süreli ve yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış olacağı tahmin ediliyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan uyarıya göre, bugün saat 18.00'e kadar Bolu'da kısa süreli ve yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor.
Sel, su baskını
, yıldırım, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar ve ulaşımda aksamlar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.
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