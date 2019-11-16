Bolu iddiaya girip arkadaşının ölüm ilanını verdi, sevenleri iş yerine akın etti

İddiaya girip arkadaşının ölüm ilanını verdi, sevenleri iş yerine akın etti

Bolu'nun Mengen ilçesinde lokanta işleten Ercan Kurt'un yanında çalışan garson ile arkadaşı bir koyun için iddiaya girerek, şaka amacıyla Kurt'un öldüğü yönünde ilan verdi. Belediye, Ercan Kurt'un öldüğü yönünde anons yaparken, ilanı duyan yakınları başsağlığı için iş Kurt'un iş yerine akın etti.

Olay, bugün Bolu'nun Mengen ilçesinde meydana geldi. İlçede lokanta işleten 2 çocuk babası Ercan Kurt, dükkanında durduğu sırada belediyenin ilçeye hoparlörlerle yaptığı anonsta kendisinin ölüm ilanını duydu. Anonsta Ercan Kurt'un öldüğü ve ikindi namazında defnedileceği söylendi. Duruma şaşıran Ercan Kurt, hemen belediyeye gitti. Kendisinin ölmediğini söyleyerek durumu düzelttirdi. Yaklaşık yarım saat sonra belediyeden tekrar anons yapıldı. Ercan Kurt'un ölmediği yanlış ihbar sonucu böyle bir olay yaşandığı hoparlörlerden duyuruldu. Belediyenin anonsunda ayrıca yanlış ihbarı yapan kişi hakkında adli işlem başlatılacağı da belirtildi.

DÜKKANA DÖNDÜĞÜNDE BAŞSAĞLIĞINA GELENLERİ GÖRDÜ

Ercan Kurt, belediyeden yapılan anonsu düzelttirdikten sonra dükkanına döndü. Bu sırada dükkanında yakınlarından oluşan büyük bir kalabalık gördü. Ercan Kurt'un öldüğünü sananlar da karşılarında Kurt'u görünce büyük şaşkınlık yaşadı. Ercan Kurt durumu dükkandakilere anlattı.

KENDİME BAKTIM SAĞIM

Kendi ölüm ilanını duyduktan sonra çok şaşırdığını belirten Ercan Kurt, İlan oldu belediyeden Ercan Kurt vefat etmiştir diye. Ben de kendime baktım sağım. Şaşırdım kaldım. Böyle saçmalık olur mu Bütün millet dükkana yığıldı. Ben sağ olduğumu millete söylüyorum. Herkes şaşırdı. Ben de inanamadım. Milleti sakinleştirmeye çalıştılar. Ölme gibi bir durumum yok. İşimin başındayım. Ben neden yapıldığını anlayamadım. Şaka yapmış gidip ilan vermiş. Bunları yapanlardan şikayetçiyim. Adam şaka yapmış bütün Mengen'i yığdı dükkanın önüne. dedi.

İDDİAYA GİRMİŞLER

Şakanın Ercan Kurt'un yanında çalışan Adnan isimli bir kişi ve arkadaşı Serdar Uğur tarafından koyununa girdikleri bir iddia yüzünden yapıldığı ortaya çıktı. Serdar Uğur (49) yaptıkları şakayı şöyle anlattı

Ercan ustanın yanında garson olarak çalışan Adnan bey ile iddiaya girdik. Olurdu, olmazdı derken bir tane koyununa iddiaya girdik. Adnan bey dedi ki. Bu kağıdı belediyeye veremezsin. Ben de veririm dedim. O da ölüm ilanıymış. Ercan ağabeyin bundan haberi yok. İddia üzerine gittim belediyeye. Belediyeden anonsçu arkadaşa verdim. Anonsçu arkadaş da 'Bu bizim Ercan mı' diye sordu. Ben de 'yok' dedim. 'Bu cenaze Ankara'dan gelecek' dedim. Ondan sonra kağıdı verdim. İkindi namazında gömüleceğini söyledim. Yalandan yere de Adnan'a telefon edip 'Bu cenaze ne zaman kılınacak' diye sordum. O da yalandan 'İkindi namazında kılınacak' dedi. Böylece ilanı verdim.

ERCAN AĞABEYİN DE ÇOK SEVENİ VARMIŞ

Yaptığından pişman olduğunu anlatan Serdar Uğur, İlanı verdikten 5 dakika sonra Ercan ağabeyi gördüm. Ercan ağabey ne yaptın dedim. Sen ne yapıyorsun Serdar dedi. Az sonra görürsün ne yaptığımı dedim. Ondan sonra ölüm anonsu yapıldı. Belediyede çalışan arkadaşın haberi yoktu. İddiaya girdiğimizden de haberi yoktu. Yaptım ama yaptığıma da pişman oldum. Ercan ağabeyin de çok seveni varmış. İnşallah ömrünü de uzattık diye konuştu.