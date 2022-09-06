Bolu polisi kadınları KADES hakkında bilgilendirdi - Son Dakika
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Bolu polisi kadınları KADES hakkında bilgilendirdi

06.09.2022 10:56
Bolu polisi kadınları KADES hakkında bilgilendirdi

Bolu İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, halk pazarına alışveriş yapmaya gelen kadınlara Kadın Destek Uygulaması (KADES) hakkında bilgi verdi.

Bolu İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, halk pazarına alışveriş yapmaya gelen kadınlara Kadın Destek Uygulaması (KADES) hakkında bilgi verdi.

Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele İl Eylem Planı kapsamında İhsaniye Mahallesi'ndeki halk pazarına gelen ekipler, alışveriş yapan kadınları aile içi şiddetle mücadele ve diğer olaylara ilişkin bilgilendirdi.

Kadınlara KADES uygulamasını da anlatan ekipler, vatandaşlara tanıtıcı broşür dağıttı.

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Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Bolu polisi kadınları KADES hakkında bilgilendirdi - Son Dakika

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