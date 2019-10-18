Son Dakika Haberleri: Bolu İl Genel Meclisinden Barış Pınarı Harekatı'na destek
Son Dakika Güncel Bolu İl Genel Meclisinden Barış Pınarı Harekatı'na destek

Bolu İl Genel Meclisinden Barış Pınarı Harekatı'na destek

52 dakika önce

Bolu İl Genel Meclisi, Türkiye'nin güney sınırında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek, bölgeye barış ve huzuru getirmek amacıyla başlatılan Barış Pınarı Harekatı'na destek verdi.

Bolu İl Genel Meclisinden Barış Pınarı Harekatı'na destek, System.String[]

Bolu İl Genel Meclisi, Türkiye'nin güney sınırında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek, bölgeye barış ve huzuru getirmek amacıyla başlatılan Barış Pınarı Harekatı'na destek verdi.

Olağanüstü toplanan İl Genel Meclisinde saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.

Daha sonra İl Genel Meclisi Başkanı Yaşar Yüceer, hazırladıkları bildiriyi okuyarak, meclis olarak Barış Pınarı Harekatı'nı desteklediklerini kaydederek, "Kırk yıldan bu yana karanlık bir ideolojiyle on binlerce vatandaşımızın hayatına kast eden, Güneydoğu Anadolu Bölgemiz başta olmak üzere ülkemizin gelişmesini ve kalkınmasını engelleyen, bebek, çocuk, kadın dinlemeden insanlarımızı katleden PKK terör örgütü, yok edilmesi gereken bir cinayet şebekesidir. Devletimiz, güvenlik kuvvetleriyle bölücü terör örgütü PKK'ya karşı yıllardan beri büyük bir mücadele vermektedir. Devletimizin yalnızca terör örgütüne karşı değil, uluslararası destekçilerine karşı da verdiği büyük mücadele sınırlarımız içinde olduğu kadar sınırlarımız dışında da yürütülmektedir." diye belirtti.

Daha sonra oylamaya sunulan destek bildirisi oy birliği ile kabul edildi.

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Haber Yayın Tarihi: 18.10.2019 02:16 Kaynak: AA
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