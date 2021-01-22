Bolu İl Koordinasyon Toplantısı yapıldı - Son Dakika

Bolu İl Koordinasyon Toplantısı yapıldı

22.01.2021 16:35
Bolu İl Koordinasyon Toplantısı yapıldı, System.String[]

Bolu İl Koordinasyon Toplantısı, Vali Ahmet Ümit başkanlığında yapıldı.

Bolu İl Koordinasyon Toplantısı, Vali Ahmet Ümit başkanlığında yapıldı.

Yatırım ve sektörel gelişmeleri değerlendirmek, sorunları ve çözüm önerilerini ele almak, kurumlar arası iş birliği ve koordinasyonu sağlamak amacıyla gerçekleştirilen İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı, İl Özel İdaresi Meclis Toplantı Salonu'nda gerçekleştirildi.

Toplantıya, Belediye Başkanı Tanju Özcan, Vali Yardımcısı İlhan Turgut, kaymakamlar, ilçe ve belde belediye başkanları, yatırımcı kuruluşların bölge ve il müdürleri katıldı.

Vali Ümit, toplantının açılışında yaptığı konuşmada, "1 Ocak-31 Aralık 2020 döneminde ilimiz genelindeki projeleri özet olarak değerlendirildiğinde, il genelinde 76'sı merkez, 8'i Dörtdivan, 39'u Gerede, 21'i Göynük, 12'si Kıbrıscık, 16'sı Mengen, 17'si Mudurnu, 8'i Seben, 10'u Yeniçağa ve 56'sı muhtelif olmak üzere toplam 263 proje yürütülmüştür. Söz konusu projelerin proje bedelleri toplamı 3 milyar 758 milyon lira." ifadelerini kullandı.

İl genelinde, 263 projeden, proje aşamasında olan 38, ihale safhasında olan 13, devam eden 74 ve biten 138 proje olduğunu dile getiren Ümit, projelerin sektörel dağılımının eğitim sektöründe 29, enerji sektöründe 4, imalat sektöründe 10, sağlık sektöründe 12, tarım sektöründe 37, turizm sektöründe 14, ulaştırma-haberleşme sektöründe 40 ve diğer kamu hizmetleri sektöründe 117 şeklinde olduğunu kaydetti.

Toplantıda, biten ve yapımı devam eden yatırım ve projeler hakkında sunum yapıldı.

İlhan Turgut, Tanju Özcan, Yatırım, Bolu, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Bolu İl Koordinasyon Toplantısı yapıldı - Son Dakika


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