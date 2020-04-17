Bolu İl Milli Eğitim Müdürlüğünce üretilen siperlikler Emniyet'e teslim edildi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Bolu İl Milli Eğitim Müdürlüğünce üretilen siperlikler Emniyet'e teslim edildi - Son Dakika

Bolu İl Milli Eğitim Müdürlüğünce üretilen siperlikler Emniyet'e teslim edildi

6 saat önce

Bolu İl Milli Eğitim Müdürlüğüne bağlı Bilim ve Sanat Merkezi ile Halk Eğitim Merkezi'nde yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele eden güvenlik güçleri için yüz koruyucu siperlik üretildi.

Bolu İl Milli Eğitim Müdürlüğünce üretilen siperlikler Emniyet'e teslim edildi, System.String[]

Bolu İl Milli Eğitim Müdürlüğüne bağlı Bilim ve Sanat Merkezi ile Halk Eğitim Merkezi'nde yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele eden güvenlik güçleri için yüz koruyucu siperlik üretildi.

Milli Eğitim Müdürlüğü görevlilerince emniyet mensupları için üretilen 340 siperlikli maske İl Milli Eğitim Müdürü Cemil Sarıcı tarafından İl Emniyet Müdürü Armağan Adnan Erdoğan'a teslim edildi.

Sarıcı, maskeleri teslim ederken yaptığı konuşmada, Türkiye'nin de dünyanın diğer ülkeleri gibi kritik bir süreçten geçtiğini hatırlatarak "Bu süreçte de bazı kurumlar diğer kurumlara oranla ciddi fedakarlıklar yapıyor. Emniyet personelimiz de bu konuda gerçekten ciddi sorumluluk üstleniyor ve risk altında. Bizler bu konuda biraz daha rahatız ama bizler de bu sürece katkı sağlayacak çalışmalar yapmamızın gerekliliği önemini biliyoruz." dedi.

Bolu'da gerek sağlık çalışanları gerekse de emniyet çalışanlarına yönelik siperlikli maske ürettiklerini anlatan Sarıcı, "İhtiyacı tam anlamıyla karşılamasak bile hem moral desteği olarak hem de ihtiyacın karşılanması boyutuyla çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Siperlik üretimine çok erken dönemde başladık. Hızlı bir şekilde de 10 binden fazla üreterek sağlık çalışanlarımıza verdik. Sonrasında maske üretimimiz de devam ediyor. Milli Eğitim Müdürlüğü olarak da 70 bin civarı maske ürettik. Şu anda emniyetimize 340 adet teslim edeceğiz. Bundan sonra da günlük 150 adet teslim etmeye devam edeceğiz. İhtiyaç tamamlanana kadar biz üretime devem edeceğiz." diye konuştu.

Emniyet Müdürü Erdoğan da "Bizim gördüğümüz bütün krizlerde krizleri aşmanın en kolay yolu güç birliği oluşturmaktır. Çok şükür bunu ülkemizde hem devletin milletle olan ilişkisi hem de kurumlar arası dayanışma ile bu işler kolaylaşıyor. Bunun en güzel örneği de Milli Eğitim Müdürlüğümüzün yaptığı çalışma. Arkadaşlarımız bire bir insanlarla temas halindeler sokakta. Bu nedenle personelimiz için bu tür koruyucu ekipmanların önemi çok daha önemli hale geliyor. Bu çalışmada emeği geçen tüm arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

Bolu, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.04.2020 01:54 Kaynak: AA

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