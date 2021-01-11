Bolu İl Tüketici Hakem Heyeti'ne geçen yıl 2 bin 606 başvuru yapıldı - Son Dakika

Bolu İl Tüketici Hakem Heyeti Başkanlığına 2020 yılında 2 bin 606 başvuru yapıldı.

Bolu Valiliğinden yapılan açıklamada, Bolu İl Tüketici Hakem Heyeti Başkanlığına geçen yıl içerisinde 2 bin 606 tüketici şikayeti yapıldığı, bir önceki yıldan gelen başvurularla birlikte toplam 2 bin 645 tüketici başvurusunun karara bağlanarak sonuçlandığı belirtildi.

Tüketici şikayetlerinin en çok bankacılık işlemleri, ayıplı mal ve hizmetler, mesafeli sözleşmeler ile abonelik sözleşmeli konularda yapıldığı kaydedildi.