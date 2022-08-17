Bolu'da Yuva köyünde mikrobiyolojik kirlenme tespit edilen suların kullanımı kısıtlandı - Son Dakika
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Bolu'da Yuva köyünde mikrobiyolojik kirlenme tespit edilen suların kullanımı kısıtlandı

17.08.2022 13:20
Bolu'da Yuva köyünde mikrobiyolojik kirlenme tespit edilen suların kullanımı kısıtlandı

Bolu İl Umumi Hıfzıssıhha Meclisi tarafından, Yuva köyünde standartların üzerinde mikrobiyolojik kirlenme tespit edilen akarsu ve sondaj kuyularının ikinci bir emre kadar her türlü kullanımı kısıtlandı.

Bolu İl Umumi Hıfzıssıhha Meclisi tarafından, Yuva köyünde standartların üzerinde mikrobiyolojik kirlenme tespit edilen akar su ve sondaj kuyularının ikinci bir emre kadar her türlü kullanımı kısıtlandı.

Merkeze bağlı Yuva köyünden ishal, karın ağrısı ve kusma şikayetleriyle vatandaşların sağlık kurumlarına başvurması nedeniyle İl Umumi Hıfzıssıhha Meclisi, Bolu Valiliği Abant Salonu'nda Vali Erkan Kılıç başkanlığında toplandı.

İl Umumi Hıfzıssıhha Meclisi Kararı'na göre, Devlet Su İşleri 5. Bölge Müdürlüğü tarafından Çaydurt deresinden alınan numune sonuçlarında standartların üzerinde mikrobiyolojik kirlenme tespit edilmesi üzerine dere suyunun başta sulama ve kullanma olmak üzere her türlü kullanımı ikinci bir karara kadar kısıtlandı.

Öte yandan, köy içinde bulunan ve vatandaşlara ait olan ve mikrobiyolojik kirlenme tespit edilen sondaj kuyularının da her türlü kullanımının ikinci bir karara kadar kısıtlanması kararı alındı.

Toplantıda, Yuva köyü Çaydurt Mahallesi'nde bulunan işletme ve tesislere ait sondaj kuyularının ilgili kurumlarca denetlenmesi, kirlilik tespit edilenlerle ilgili olarak yasal işlemlerin yapılması kararlaştırıldı.

Bu kararların uygulanmasında ihmal ve kusuru görülenlere veya kararlara muhalefet edenlere Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 282. maddesi ve suç teşkil etmesi halinde TCK'nin 195. maddesi, ayrıca ilgili mevzuatın ilgili maddeleri gereğince işlem yapılarak idari ceza kesileceği kaydedildi.

Köyde içme suyundan etkilenerek hastaneye başvuran 141 kişiden 115'i, tedavilerinin tamamlanmasının ardından taburcu edilmiş, Ankara'da tedavi gören 49 yaşındaki Eyüp Ertem 23 Temmuz'da vefat etmişti.

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Kaynak: AA

Devlet Su İşleri, Abant, Bolu, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bolu'da Yuva köyünde mikrobiyolojik kirlenme tespit edilen suların kullanımı kısıtlandı - Son Dakika

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