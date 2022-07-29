Bolu'da çiçek balının taban fiyatı 200 lira olarak belirlendi - Son Dakika
Üye Girişi

Bolu'da çiçek balının taban fiyatı 200 lira olarak belirlendi

29.07.2022 14:22
Bolu'da çiçek balının taban fiyatı 200 lira olarak belirlendi

Bolu İli Arı Yetiştiricileri Birliği Başkanı İsmail Ünalan, çiçek balı taban fiyatını 200 lira olarak belirlediklerini bildirdi.

Bolu İli Arı Yetiştiricileri Birliği Başkanı İsmail Ünalan, çiçek balı taban fiyatını 200 lira olarak belirlediklerini bildirdi.

Ünalan, AA muhabirine, birlik olarak hem arıcıların hem de tüketicilerin mağduriyet yaşamaması adına bu sene taban fiyat açıklama zorunluluğu doğduğunu söyledi.

Bu sene girdi maliyetlerinin artığını aktaran Ünalan, "Tüketicilerimizin de sağlıklı ve kaliteli ürüne ulaşabilmesi, hem maliyetler hem de merdiven altı üretimler nedeniyle zorlaşmaktadır. Hem arıcılarımızı hem de tüketicilerimizi mağdur etmemek adına bu sene Bolu çiçek balında tavsiye edilen taban fiyat 200 lira olarak belirlenmiştir." dedi.

Ünalan, balın aracıdan değil arıcıdan alındığını belirterek,"Vatandaşlarımızın bal alırken geri dönüş sağlayabileceği güvenebileceği üreticileri tercih etmelerini tavsiye ederiz. Açıkladığımız tavsiye edilen rakam taban fiyattır. Aşağı ve yukarı fiyatlar alıcı ve satıcı arasında yaşanabilecek gelişmelere olup bizleri bağlayıcı bir tarafı bulunmayacaktır." şeklinde konuştu.

YORUMLAR
500
Bolu'da ayı yavrusu cep telefonuyla görüntülendi Bolu'da ayı yavrusu cep telefonuyla görüntülendi Bolu Valisi Erkan Kılıç, YEDAM'ı ziyaret etti Bolu Valisi Erkan Kılıç, YEDAM'ı ziyaret etti
Kaynak: AA

Bolu, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bolu'da çiçek balının taban fiyatı 200 lira olarak belirlendi - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
20:07 Bakan Çavuşoğlu'ndan Alman mevkidaşına Osman Kavala tepkisi! "Kavala'yı Türkiye aleyhine kullanıyorsunuz"
19:17 İstanbul Boğazı, bir geminin arıza yaşaması sonucu çift yönlü trafiğe kapatıldı
18:58 AK Parti Sözcüsü Çelik'ten Miçotakis'e sert sözler: Doğu Akdeniz'de saldırgan bir siyaset takip ettiğini tüm dünyaya göstermektedir
18:18 Şoför büyük bir faciayı önledi! Seyir halindeyken freni boşalan halk otobüsü güçlükle durduruldu
18:02 İnce, kendisine yapılan "siyaseti bırak" eleştirilerine Kılıçdaroğlu'nu örnek vererek yanıt verdi: On kere kaybedenler bıraksın
17:51 Trafiği hiçe sayıp geri geri 12 kilometre yol giden sürücüye 1.742 TL ceza kesildi!
17:37 Trabzonspor yeni sezon çalışmalarına başladı! Belçikalı forvet Batshuayi'nin kiralanması için görüşmeler yapılıyor
17:14 Galatasaray Başkanvekili Erden Timur resmen açıkladı: Seferovic kalitesinde bir forvet daha alacağız
17:06 Amerikalı oyuncu Mena Suvari'dan "cinsel fantezi" itirafı: Eski sevgilimin fantezisi sebebiyle hastanelik olmuştum
17:00 Marmaris'te yaşanan orman yangının çıkış sebebi belli oldu: Kırılan ağaç dalının elektrik tellerine teması sonucu meydana geldi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 29.07.2022 20:35:23. #1.13#
SON DAKİKA: Bolu'da çiçek balının taban fiyatı 200 lira olarak belirlendi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement