Bolu iş yerinden laptop çalan hırsız yakalandı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Bolu iş yerinden laptop çalan hırsız yakalandı - Son Dakika

Bolu iş yerinden laptop çalan hırsız yakalandı

6 saat önce

İş yerinden laptop çalan hırsız yakalandıBolu'da, bir bilgisayar dükkanından laptop çaldığı iddia edilen şüpheli adliyeye sevk edildi.

İş yerinden laptop çalan hırsız yakalandı

Bolu'da, bir bilgisayar dükkanından laptop çaldığı iddia edilen şüpheli adliyeye sevk edildi. Hırsızlık anı iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Önceki gün Sağlık Mahallesi Şehitler Caddesi'nde bilgisayar tamir ve satışı yapan iş yerinden hırsızlık yapıldığı yönünde ihbar üzerine Bolu Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri çalışma başlattı. Ekipler, iş yerinin güvenlik kamerasını inceledi. İncelemede hırsızlık şüphelisinin 15 tane suç kaydı olan Y.Y. (23) olduğu tespit edildi. Ekipleri şüpheliyi dün Küçük Sanayi Sitesi'nde yakaladı. Gözaltına alınan şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Hırsızlık anı iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, Y.Y.'nin dükkana girip, masanın üstünde bulunan laptopu şarj aletini çıkardıktan sonra dışarı çıkması yer aldı.

Bolu iş yerinden laptop çalan hırsız yakalandı

Bolu, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.12.2019 11:46 Kaynak: DHA
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