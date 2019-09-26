Son Dakika Haberleri: Bolu iş yerinin tuvaletine saklanıp, kapandıktan sonra soygun yaptı
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Bolu iş yerinin tuvaletine saklanıp, kapandıktan sonra soygun yaptı

57 saniye önce

İş yerinin tuvaletine saklanıp, kapandıktan sonra soygun yaptıBolu'da, bir restoranın tuvaletinde saklanıp kapanmasını bekledikten sonra kasada bulunan 5 bin TL parayı çalan E.G. (33) yakalandı.

Bolu iş yerinin tuvaletine saklanıp, kapandıktan sonra soygun yaptı, System.String[]

İş yerinin tuvaletine saklanıp, kapandıktan sonra soygun yaptı

Bolu'da, bir restoranın tuvaletinde saklanıp kapanmasını bekledikten sonra kasada bulunan 5 bin TL parayı çalan E.G. (33) yakalandı.

Olay, Gölyüzü Mahallesi'nde bulunan bir restoranda meydana geldi. İstanbul'dan Bolu'ya gelen E.G. (33), iddiaya göre 3 gün boyunca keşif yaptığı restorana müşteri olarak girdi. E.G., kalabalıktan faydalanarak tuvalete girip saklandı. Restoranın kapanmasını bekleyen E.G., iş yerinin yazar kasasında bulunan 5 bin TL parayı çaldı. E.G., daha sonra iş yerinde bulunan kilitli kasayı da aldı. E.G., otomobiline kadar taşıdığı kasayı, aracına sığmadığı için olduğu yerde bırakıp kaçtı.

Haber verilmesi üzerine Bolu Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri incelemelerde bulundu. Polis, güvenlik kameralarını inceleyerek hırsızlık şüphelisinin kimliğini tespit etti. E.G. yakalanarak gözaltına alındı. E.G., emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.

Bolu, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 26.09.2019 11:39 Kaynak: DHA
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