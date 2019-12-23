Bolu İtfaiye Müdürü Duman'dan lodos uyarısı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Bolu İtfaiye Müdürü Duman'dan lodos uyarısı - Son Dakika

Bolu İtfaiye Müdürü Duman'dan lodos uyarısı

6 saat önce

Bolu Belediyesi İtfaiye Müdürü Mehmet Duman, etkili olan lodosla birlikte karbonmonoksit zehirlenmelerine karşı dikkatli olunması konusunda uyarılarda bulundu.

Bolu İtfaiye Müdürü Duman'dan lodos uyarısı, System.String[]

Bolu Belediyesi İtfaiye Müdürü Mehmet Duman, etkili olan lodosla birlikte karbonmonoksit zehirlenmelerine karşı dikkatli olunması konusunda uyarılarda bulundu.

Duman, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kış aylarında baca gazı ve şofben zehirlenmelerinin, zehirlenmelerin başında geldiğini söyledi.

Her yıl bilgisizlik ve ihmal nedeniyle soba, şofben, kombi ve bu cihazların bacalarından kaynaklanan karbonmonoksit zehirlenmeleri nedeniyle birçok kişinin hayatını kaybettiğini ifade eden Duman, "Karbonmonoksit zehirlenmesinde ilk belirtiler olarak baş ağrısı, yorgunluk hissi ve mide bulantısı gibi bulgular meydana gelmekte." diye konuştu.

Duman, yakılan kömürlü sobalarda dikkat edilmesi gereken hususlar konusunda da bilgi vererek, şunları kaydetti:

"Soba aşırı doldurulmamalı. Soba tutuşturulurken yakıtın üsten yanması sağlanmalı. Sönmekte olan sobaya tutuşması güç yakıtların asla konulmaması gerek. Yatmadan önce sobaya kesinlikle yakıt konulmamalı. Özellikle lodoslu havalarda ölüm olayları artmakta. Bacalar standartlara uygun değilse lodoslu havalarda soba yakılmamalı. Sobanın bulunduğu yer sürekli olarak havalandırılmalı."

İtfaiye, Bolu, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.12.2019 04:16 Kaynak: AA
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