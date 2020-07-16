BOLU İtfaiye yanan evden kedileri kurtardı, eşinin kundakladığını iddia etti - Son Dakika

BOLU İtfaiye yanan evden kedileri kurtardı, eşinin kundakladığını iddia etti

İtfaiye yanan evden kedileri kurtardı, eşinin kundakladığını iddia ettiBOLU'da, bir apartmanın 4'üncü katında çıkan yangında evde bulunan "Bulut" ve Pamuk" isimli kedi yavrularını itfaiye ekipleri kurtardı.

İtfaiye yanan evden kedileri kurtardı, eşinin kundakladığını iddia etti

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BOLU'da, bir apartmanın 4'üncü katında çıkan yangında evde bulunan "Bulut" ve Pamuk" isimli kedi yavrularını itfaiye ekipleri kurtardı. Volkan Özcan evi boşanma aşamasında olduğu eşinin yaktığını iddia etti.

Olay, saat 12.30 sıralarında Gölyüzü Mahallesi Karaaslan Sokağı'nda bir apartmanın 4'üncü katında Volkan Özcan'a ait dairede meydana geldi. Yangını görenler durumu itfaiyeye haber verdi. İtfaiye yangına müdahale ederek söndürdü. Evinin yandığını öğrenen ve olay yerine gelen Volkan Özcan, itfaiye ekiplerine evde "Bulut" ve "Pamuk" isimli yavru kedilerinin olduğunu söyledi. Bunun üzerine ekipler evde bulunan yavru kedilere kurtararak sahibine teslim etti. Yangın nedeniyle korkan kedileri Volkan Özcan ve yakınları su içirerek rahatlatmaya çalıştı. Ayrıca evde akvaryumda bulunan balıklar da itfaiye tarafından yangında zarar görmeyen bir odaya taşındı.

KUNDAKLAMA İDDİASI

Evin Volkan Özcan'ın boşanma aşamasında olan eşi tarafından yakıldığı iddia edildi. Özcan, polislere eşinin dün eşyalarını almak için eve geldiğini ve tartıştıklarını söyledi. Özcan, eşinin dün evi yakmakla tehdit ettiğini de söyledi. Polis, iddialar üzerine ismi öğrenilemeyen kadını, Beşkavaklar Mahallesi'nde bulunan bir evde gözaltına aldı. Evi yanan Volkan Özcan'ın yakınları da, evi yaktığını iddia ettikleri kadının bulunduğu evi bastı. Polisi görüp kaçan kişiler, daha sonra yakalandı. Taraflar ifadeleri alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

Volkan Özcan, İtfaiye, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.07.2020 14:57 Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel BOLU İtfaiye yanan evden kedileri kurtardı, eşinin kundakladığını iddia etti - Son Dakika
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