Son Dakika Haberleri: Bolu Kamu Personellerini Taşıyan Midibüs Devrildi: 10 Yaralı

Bolu Kamu Personellerini Taşıyan Midibüs Devrildi: 10 Yaralı

1 saat önce

Kamu personellerini taşıyan midibüs devrildi: 10 yaralıBolu'da, D-100 yolunda kamu personellerini taşıyan servis midibüsünün devrilmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında 10 kişi yaralandı.

Kamu personellerini taşıyan midibüs devrildi: 10 yaralı

Bolu'da, D-100 yolunda kamu personellerini taşıyan servis midibüsünün devrilmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında 10 kişi yaralandı.

Kaza, saat 08.30 sıralarında D-100 Karayolu'nun Köroğlu rampaları mevkiinde meydana geldi. Bolu'dan Gerede ilçesine giden, içinde çeşitli kamu kuruluşlarında çalışan personellerin bulunduğu Şaban Vural idaresindeki 14 KP 710 plakalı servis midibüsü buzlanma nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkarak devrildi. Kazadan midibüs sürücüsü yara almadan kurtulurken, Merve İhan, Nihat Açıkgöz, Murat Gül, Murat Yöngün, İsmail Yıldız, Zuhal Çınar, Celal Akyüz, Gülten Çaba, Nihat Can Tuncer ve Sündüz Üreten yaralandı. Yaralanan 10 kişi olay yerinde gelen 112 Acil ekiplerinin ilk müdahalelerinin ardından hastanelere kaldırıldı. Hastanede tedavi altına alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 24.12.2018 10:33 Kaynak: DHA

Bolu, 3. Sayfa
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