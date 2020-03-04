Bolu kar maskeli market hırsızı yakalandı - Son Dakika

Kar maskeli market hırsızı yakalandı

BOLU'da, 3 marketten 5 bin lira para çaldığı iddia edilen kar maskeli hırsızlık şüphelisi İ.B. (40) yakalandı.

Bolu Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, kent merkezinde 3 marketten yapılan hırsızlık ihbarı üzerine çalışma başlattı. Ekipler hırsızlık olayının gerçekleştiği 3 marketin de güvenlik kameralarını inceledi. Görüntülerde bir şüphelinin kar maskeli şekilde marketlere girip hırsızlık yaptığı görüldü. Ekipler, kar maskeli hırsızın kimliğini tespit etmek için çalışma yaptı. Polis, 10 gün boyunca bölgede kayıtta olan tüm kameraları izledi. Hırsızın İ.B., olduğu belirlendi. İ.B., Aktaş Mahallesi'ndeki evine gittiği sırada polis tarafından yakalandı. Daha önce de 49 farklı suç kaydı bulunan İ.B., emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi.