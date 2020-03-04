Bolu kar maskeli market hırsızı yakalandı - Son Dakika

Bolu kar maskeli market hırsızı yakalandı
6 saat önce
Kar maskeli market hırsızı yakalandı (2)TUTUKLANDIBolu'da 3 marketten kar maskesi takarak hırsızlık yaptığı iddiasıyla adliyeye sevk edilen İsmail Baştürk, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Haber Yayın Tarihi: 04.03.2020 03:48 Kaynak: DHA
Kar maskeli market hırsızı yakalandı (2)
TUTUKLANDI
Bolu'da 3 marketten kar maskesi takarak hırsızlık yaptığı iddiasıyla adliyeye sevk edilen İsmail Baştürk, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
HIRSIZLIK ANI KAMERADA
Bolu Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekiplerinin, 10 gün boyunca 250 kamerayı tarayarak gerçekleştirdiği operasyonda, hırsızlık anının güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde kar maskeli İsmail Baştürk'ün bir marketin camını tekme atarak kırıp içeriye girdikten sonra hırsızlık yaptığı anlar yer aldı.
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