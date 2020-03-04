Bolu kar maskeli market hırsızı yakalandı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Bolu kar maskeli market hırsızı yakalandı - Son Dakika

Bolu kar maskeli market hırsızı yakalandı

6 saat önce

Kar maskeli market hırsızı yakalandı (2)TUTUKLANDIBolu'da 3 marketten kar maskesi takarak hırsızlık yaptığı iddiasıyla adliyeye sevk edilen İsmail Baştürk, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Kar maskeli market hırsızı yakalandı (2)

TUTUKLANDI

Bolu'da 3 marketten kar maskesi takarak hırsızlık yaptığı iddiasıyla adliyeye sevk edilen İsmail Baştürk, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

HIRSIZLIK ANI KAMERADA

Bolu Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekiplerinin, 10 gün boyunca 250 kamerayı tarayarak gerçekleştirdiği operasyonda, hırsızlık anının güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde kar maskeli İsmail Baştürk'ün bir marketin camını tekme atarak kırıp içeriye girdikten sonra hırsızlık yaptığı anlar yer aldı.

Bolu kar maskeli market hırsızı yakalandı

Baştürk, Bolu, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 04.03.2020 03:48 Kaynak: DHA
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