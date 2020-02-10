Bolu, Karabük, Sakarya ve Zonguldak'ta 94 köy yolu ulaşıma kapalı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Bolu, Karabük, Sakarya ve Zonguldak'ta 94 köy yolu ulaşıma kapalı - Son Dakika

Bolu, Karabük, Sakarya ve Zonguldak'ta 94 köy yolu ulaşıma kapalı

6 saat önce

Bolu, Karabük, Sakarya ve Zonguldak'ta, kar yağışı nedeniyle 94 köy yoluna ulaşım sağlanamıyor.

Bolu, Karabük, Sakarya ve Zonguldak'ta 94 köy yolu ulaşıma kapalı, System.String[]

Bolu, Karabük, Sakarya ve Zonguldak'ta, kar yağışı nedeniyle 94 köy yoluna ulaşım sağlanamıyor.

Bolu'da dört gündür aralıklarla yağan karın kalınlığı kent merkezinde 50 santimetreye ulaşırken, yüksek kesimlerde bir metreyi geçti.

Bolu Valiliğinden alınan bilgiye göre, kar yağışı nedeniyle kent merkezinde 11, Gerede ilçesinde 10, Göynük ilçesinde 2 ve Mudurnu ilçesinde 13 olmak üzere 36 köy yolu kapandı.

Yolların açılması için Bolu İl Özel İdaresine bağlı ekipler çalışmalarını sürdürüyor.

Karabük

Karabük'te etkili olan kar yağışı nedeniyle 44 köy yolu ulaşıma kapandı.

Karabük Valiliğinden alınan bilgiye göre, Merkezde 2, Eflani ilçesinde 10, Eskipazar ilçesinde 8, Yenice ilçesinde 9, Safranbolu ilçesinde 7 ve Ovacık ilçesinde ise 8 olmak üzere 44 köy yoluna ulaşım sağlanamıyor.

Köy yollarının açılması için Karabük İl Özel İdaresine bağlı ekiplerin çalışmaları devam ediyor.

Zonguldak

Zonguldak'ta kar yağışı nedeniyle Alaplı'da 3, Devrek'te 5 ve Ereğli'de 5 olmak üzere 13 köy yolunda ulaşım sağlanamıyor.

Ekiplerin, kapalı köy yollarını açma çalışmaları sürüyor.

Öte yandan Sakarya'nın Geyve ilçesinde de ulaşıma kapalı olan Kulfallar-Orta Mahalle-Kamışlı köy yolunda çalışmalar devam ediyor.

Zonguldak, Sakarya, Karabük, Bolu, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 10.02.2020 12:40 Kaynak: AA
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