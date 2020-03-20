Bolu Karadere İçmesuyu Tesisleri 115 bin kişinin ihtiyacını karşılayacak - Son Dakika
Son Dakika Ekonomi Bolu Karadere İçmesuyu Tesisleri 115 bin kişinin ihtiyacını karşılayacak - Son Dakika Ekonomi

Bolu Karadere İçmesuyu Tesisleri 115 bin kişinin ihtiyacını karşılayacak

6 saat önce

Bolu'da, Tarım ve Orman Bakanlığı'na bağlı Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü (DSİ) tarafından yapımı devam eden Karadere İçme Suyu Tesisleri'nin tamamlanması ile beraber, 115 bin kişinin içme suyu ihtiyacı karşılanacak.

Bolu Karadere İçmesuyu Tesisleri 115 bin kişinin ihtiyacını karşılayacak, System.String[]

Bolu'da, Tarım ve Orman Bakanlığı'na bağlı Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü (DSİ) tarafından yapımı devam eden Karadere İçme Suyu Tesisleri'nin tamamlanması ile beraber, 115 bin kişinin içme suyu ihtiyacı karşılanacak.


Tarım ve Orman Bakanlığı'na Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü'nün Bolu'daki yatırımları ile vatandaşlara memba kalitesinde ve Avrupa standartlarında içme ile kullanma suyu temin ediliyor. Bu kapsamda yapımı devam eden Karadere İçmesuyu Tesislerindeki çalışmalar yüzde 35 tamamlandı. Regülatör ve isale hattının inşasının tamamlanmasıyla birlikte tesiste yılda 7 milyon 880 bin metreküp su, vatandaşların kullanımına sunulacak.


İsale hattı inşasının sürdüğü tesiste su getirme sisteminin yapılması ile birlikte 115 bin kişinin içme suyu ihtiyacı sadece bu kaynaktan karşılanarak milli ekonomiye katkı sağlanması planlanıyor. - BOLU

Karadere, Bolu, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.03.2020 12:18 Kaynak: İHA

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