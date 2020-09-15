BOLU Karantina sürecinde evinin bahçesine uyarı yazısı astı - Son Dakika

Karantina sürecinde evinin bahçesine uyarı yazısı astı

BOLU'nun Yeniçağa ilçesinde, koronavirüse yakalanan Fazlı Yıldırım ile eşi ve annesi kapılarına bunu belirten yazı asarak duyarlılık örneği gösterdi. Fazlı Yıldırım, "Kendimi sorumlu hissettim. Başkasına bulaşmasın. Niye kul hakkına gireyim. Gelen vatandaş, kapıdan dönsün" dedi. Yeniçağa ilçesi Hamzabey köyü Karabeyler Mahallesi'nde oturan Fazlı Yıldırım (70) ile eşi ve annesi 20 gün önce Kovid-19'a yakalandı. Yıldırım ailesi sağlık durumları iyi olduğu için evlerinde tedaviye alındı. Aile, evlerinde hastalığı hafif şekilde atlatarak iyileşti. Fazlı Yıldırım, karantina süresince evlerinin bahçe kapısına "Karantinayız, tel örgüden içeriye girmek yasak." yazısı astı. Duyarlılık örneği sergileyen aile, çevredekilerin takdirini topladı. Fazlı Yıldırım, hastalık sürecinde böyle bir sorumluluk hissettiği için bahçe kapısına yazı astığını ifade ederek, "Allah kimsenin başına vermesin. Sürekli git gel yaşadık. Zor bir durum. Biz ayakta atlattık ama yaşlı annem var sıkıntı çekti. Kapıya uyarı amacıyla bir yazı yazdık. Bazı insanlar koronavirüslü olduğunu saklıyor. Buna gerek yok. Bana bulaştıysa diğer vatandaşa da bulaşabilir. Bunun için tedbir amaçlı böyle bir şey yazdım. Kendimi sorumlu hissettim. Başkasına bulaşmasın. Niye kul hakkına gireyim. Gelen vatandaş, kapıdan dönsün. Habersiz olduğu için içeriye girebilir. Biz de vebale girmiş oluruz. Böyle bir şey düşündük. Sağ olsunlar çok iyi ilgilendiler bizimle. İl Sağlık Müdürümüz de çok ilgilendi. Şimdi atlattık. Şu anda karantinadan çıktık. Aradım sordum, sorun yok dediler. Hafif bir öksürük var başka bir şey yok." dedi.