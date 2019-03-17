Bolu Karların Erimeye Başladığı Gölcük'te Pazar Keyfi
58 dakika önce
Bolu'nun çam ormanları arasında saklı güzelliği Gölcük Tabiat Parkı'nda baharın gelmesiyle karlar erimeye başlarken, vatandaşlar hafta sonunda eriyen karların çıkardığı su sesleri eşliğinde temiz hava ve eşsiz manzaranın tadını çıkardı.
Bolu
'nun çam ormanları arasında saklı güzelliği Gölcük
Tabiat Parkı'nda baharın gelmesiyle karlar erimeye başlarken, vatandaşlar hafta sonunda eriyen karların çıkardığı su sesleri eşliğinde temiz hava ve eşsiz manzaranın tadını çıkardı.
Hafta sonu ve sıcak havayı fırsat bilenler, tabiat parkına akın etti. Baharın tüm güzelliklerinin gözler önüne serildiği Gölcük'te yeşil alanlarda biriken karlar erimeye başladı. İstanbul
, Ankara
ve çevre kentlerden Gölcük'e gelenler gölün etrafında ve ormanda yürüyüşe çıktı. Bazı ziyaretçiler ise tabiat parkında kiralanan golf arabaları ile göl etrafında tur attı. Gölcük'ün manzarasını arkalarına alıp hatıra fotoğrafı çektirenler doğa ile baş başa bir gün geçirmenin keyfini çıkardı.
Gölcük Tabiat Parkı'nda bir işletmesi bulunan Nuri Velioğlu seçimlerin ardından vatandaşların daha fazla Gölcük'e ilgi göstereceğini düşündüğünü ifade ederek, Gelen vatandaşlar Gölcük'ü çok beğeniyor. Talep çok yalnız kapı girişlerine zam yapıldı. Vatandaştan onunla ilgili tepki var. Talep olan şeye o kadar zam olmaz. Ne kadar talep olursa o kadar ucuz olması lazım. Vatandaş bu işi çok eleştiriyor. dedi.
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 17.03.2019 02:21 Kaynak: DHA
Erdoğan, Orhan Gencebay'ın Yeni Bestesini Duyurup İzin İstedi: Müsaade Ederseniz Kullanırım
Tarihi Yarımadaya Deniz Havuzu Geliyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 18 Mart Mesajı: Özgürlüğümüzden Taviz Vermeyeceğiz
Yeni Zelanda'daki Cami Saldırısında Yaralanan Mustafa Boztaş'ın Çektiği Görüntüler Ortaya Çıktı