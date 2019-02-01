Bolu Kartalkaya'da Jandarmanın Tatbikatı Nefes Kesti
2 saat önce
Bolu'da, Köroğlu Dağlarının zirvesindeki 2 bin 200 rakımlı kayak merkezi Kartalkaya'da Jandarma Arama Kurtarma Timi'nin dondurucu soğuk kar ve tipi altındaki tatbikatı nefes kesti.
Bolu
'da, Köroğlu
Dağlarının zirvesindeki 2 bin 200 rakımlı kayak merkezi Kartalkaya
'da Jandarma
Arama Kurtarma Timi'nin dondurucu soğuk kar ve tipi altındaki tatbikatı nefes kesti. Kar kalınlığının yaklaşık 2 metreye ulaştığı bölgede kayak yaparken yaralanan bir tatilciyi kurtaran ekipler ormanlık alanda kaybolan tatilciyi kısa sürede bularak kurtardı.
Kartalkaya kayak merkezinde konuşlu İl Jandarma Komutanlığı'nda görevli özel eğitimli JAK Timi ve Bolu'ya görevlendirilen JÖAK timi hava sıcaklığının sıfırın altında 15 dereceye kadar düştüğü bölgede arama kurtarma tatbikatı düzenledi. Ekipler tatbikat gereği ilk olarak kayak pistinin en dik bölgesi olan Kara Pist'te düşerek yaralanan tatilciyi kurtarmak için seferber oldu. İhbarın alınmasının ardından harekete geçen ekipler kar motorları ve kurtarma için gerekli olan özel donanımlarıyla bölgeye hareket etti. İhbarın geldiği bölgenin yakınına kadar kar motoruyla giden ekipler daha sonra kar kramponlarını giyip yürüyerek yaralının olduğu bölgeye ulaştı. Kar ve tipi altında gerçekleştirilen tatbikatta sedyeye konulan yaralı halatlar yardımıyla dik olan pistten aşağı indirilerek arazi aracına konuldu.
Tatbikatın ikinci bölümünde JAK ve JÖAK timleri ormanlık alanda kayarken düşüp mahsur kalan tatilciyi kurtardı. Tatilcinin ormanlık alanda bulunan acil durum butonuna basmasının ardından ekipler koordinatları belli olan bölgeye doğru yola çıktı. İhbarın kar motorlarının gidemediği bölgeden gelmesi üzerine JAK ve JÖAK tipleri, özel eğitimli köpek eşliğinde yola çıktı. Kar kalınlığının yaklaşık 2 metreye ulaştığı ormanlık alanda ekipler yaralıyı aradı. Arama kurtarma köpeği eşliğinde bulunan tatilcinin yanına giden ekipler soğuktan üşüyen kadına ısınması için çay ikram etti. Yaralı kadının kar motorlarının bulunduğu bölgeye ulaşması için seferber olan ekipler yaklaşık 100 metrelik halat düzeneği kurdu. Ayağından yaralanan kadın, halatın ucuna bağlanan sedye ile tepeden aşağı indirildi. Jandarma ekiplerinin başarıyla sonuçlanan tatbikatı nefes kesti.
Kayak merkezindeki yaralanma ve kaybolma olaylarına müdahale ettiklerini belirten Kartalkaya Jandarma Karakol Komutanı Astsubay Başçavuş Muammer Yardımcı, Bölgemizde 60 adet acil çağrı butonu ve 330 bilgilendirme levhası var. Bu butonlar ve bilgilendirme levhaları sayesinde kaybolan tatilcileri 15 ila 30 dakika arasında buluyoruz. Karakolumuz bünyesinde her türlü arazi şartlarına uygun araç, ekipman ve personel bulunmaktadır dedi.
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Haber Yayın Tarihi : 01.02.2019 01:36 Kaynak: DHA
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