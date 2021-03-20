Kartalkaya'da kar yağışı altında kayak keyfi - Son Dakika

BOLU'daki Kartalkaya Kayak Merkezi'nde hafta sonu tatili geçiren tatilciler, karın keyfini çıkardı. Tatilciler, kar yağışının devam ettiği merkezde kayak ve snowboard yaptı.

Köroğlu Dağları'nın zirvesindeki Kartalkaya Kayak Merkezi, bu sezon yüz binlerce tatilciyi ağırladı. Pandemi sürecinde özel tedbirler alınarak açılan otellerde, hafta sonu tatilci yoğunluğu yaşandı. Otellerin tedbir amaçlı yüzde 70 doluluk oranına kadar müşteri ağırladığı merkezde son yağışlarla birlikte kar kalınlığı 2 metreyi aştı. Oteller sezon sonunun yaklaşması nedeniyle indirimli fiyatlarla tatil fırsatı sunuyor. Otel işletmecileri, nisan ayına kadar sürmesi beklenen, pandeminin gölgesinde geçen sezondan memnun olduklarını belirtti.

'SEZONUN EN KARLI EN İYİ DÖNEMİNİ YAŞIYORUZ'Sezonun en iyi dönemini geçirdiklerini ifade eden Kartalkaya'daki 2 otelin Genel Müdürü Yusuf Avcı , "Kartalkaya'da kar kalınlığı 2 metrenin üzerinde tüm pistler açık. Sezonun en karlı ve en iyi dönemini yaşıyoruz. Talepler hayli yoğun. Mart ayı özellikle karın çok güzel olduğu ve gündüz süresinin uzun olduğu bir dönem. Pistlerin sabah 8'den akşam 8'e kadar açık olduğu bir dönem. Hava da çok güzel, kayak için çok elverişli. Kar kalitesi çok kristal ve güzel karla kayak yapmanın keyfine tabi ki doyum olmaz. Sezonu böyle giderse 11 Nisan'a kadar sürdürmeyi hedefliyoruz. Şu anda tüm pistler açık. Pistler dolu" dedi.PANDEMİ TEDBİRLERİPandemi sebebiyle alınan tedbirlere de değinen Avcı, "Pandemi nedeniyle had safhada tedbirler aldık. Otel içerisindeki tüm maske, mesafe ve temizlik tedbirlerini dijital ortamdan takip ediyoruz. Asansörlere bile çubukla biniliyor. HES koduyla ateş ölçülüyor. Aynı zamanda misafirlerin bu kurallara uymaları için taahhütname imzalıyoruz. Bugüne dek olumsuz bir olay yaşanmadı. Misafirlerimiz bilinçli ve bu konuda hassasiyetli. Bizim almış olduğumuz tedbirler de kayakseverlerin beğenisini aldı. Bundan dolayı da kayaksevelerimize çok teşekkür ederiz. Bizleri yalnız bırakmadılar ve sezonu çok güzel bir şekilde geçirdik. Tüm kurallara hassasiyetle uyduk. Sezonu en iyi şekilde değerlendirdik."KİŞİYE ÖZEL HELİKOPTERLE ULAŞIM İMKANI

Kartalkaya Kayak Merkezi'ne gelmek isteyen misafirlere ek ücretlerle helikopter imkanı da sunduklarını belirten Avcı, "Havaların iyi olduğu dönemde bizim helikopter servisimiz var. Aynı zamanda özel helikopterle de gelen misafirlerimiz var. İş dünyası, cemiyet hayatı, siyaset gibi bu kalitedeki misafirlerimiz bu ulaşımı tercih ediyor. Burada 3 tane helikopter pistimiz var. İnşallah yakında havaalanı da açmış oluruz. Burada Davos'u aratmayacak pistlerimiz var" ifadelerini kullandı.