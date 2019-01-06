Bolu Kartalkaya'da Kayak Keyfi
1 saat önce
Bolu'nun kayak merkezi Kartalkaya, hafta sonunda tatilcilerin akınına uğradı.
Bolu
'nun kayak merkezi Kartalkaya
, hafta sonunda tatilcilerin akınına uğradı. Kartalkaya'da bir otelin sahibi Emine Ergül, Şahane bir kış geçiriyoruz. Son 10 yılın en güzel kışını yaşıyoruz. dedi. Köroğlu Dağlarının zirvesindeki 2 bin 200 rakımlı Kartalkaya, hafta sonunda yoğun ilgi gördü. Kayak merkezindeki otellerin doluluk oranı yüzde yüze yaklaştı. Kayak tutkunları, kar kalınlığının yaklaşık 2 metreye ulaştığı Kartalkaya'da pistleri doldurdu. Tatilciler, pistlerde kayak yapmanın tadını çıkardı. Telesiyejlerle pistlerin zirvesine çıkan tatilciler, zirveden aşağılara doğru kayak ve sowboard yaparak inmenin heyecanını yaşadı.
'SON 10 YILIN EN GÜZEL KIŞI'
Kartalkaya'da bir otelin sahibi olan Emine Ergül, Bu sene aynı 1980-90 kışları gibi. Şahane bir kış geçiriyoruz. Aralık
ayının başından itibaren pistlerimiz kayakçıları ağırlıyor. Son 10 yılın en güzel kışını yaşıyoruz. Doluluk yüzde yüzlerde. Metrelerce kar var. Ulaşımda hiçbir sıkıntı yok. Yollarımız hiçbir zaman kapanmıyor. Gelecek olanların kar lastiği, çekme halatı, zincir bulundurmaları halinde sorun yaşamazlar. İmkanlar tamam olduktan sonra hiçbir sıkıntı yok. dedi.
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Haber Yayın Tarihi : 06.01.2019 05:02 Kaynak: DHA
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