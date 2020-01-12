Bolu kartalkaya'da kaybolan 3 kayakçıyı jak timi kurtardı - Son Dakika

Kartalkaya'da kaybolan 3 kayakçıyı JAK Timi kurtardı

BOLU'nun kayak merkezi Kartalkaya'da pistten çıkıp ormanlık alanda kaybolan 3 kişi Jandarma Arama Kurtarma (JAK) timleri tarafından kurtarıldı.

Bolu İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı Jandarma Arama Kurtarma timleri Kartalkaya bölgesinde 3 kişinin kaybolduğu yönünde ihbar yapılmasıyla arama kurtarma çalışması yaptı. Ekipler, kar motorlarıyla araziyi taradı. Kaybolan 3 kişi yaklaşık 3 saatlik çalışmanın ardından kayak merkezine 2 kilometre uzaklıkta bulundu. Kar motoruna bindirilen 3 kişi otellerine bırakıldı. Kurtarılan kişilerin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Jandarma Genel Komutanlığından yapılan açıklamada, Bolu Kartalkaya'da kayak yaptıkları esnada, pist dışına çıkarak ormanlık alanda kaybolan 3 vatandaşımız, Jandarma Arama Kurtarma Timlerimiz tarafından gerçekleştirilen arama sonucu bulunmuştur. denildi. Jandarmanın sosyal medya hesaplarından yapılan paylaşımda, kayakçıların kurtarılma anlarının yer aldığı görüntülere yer verildi.