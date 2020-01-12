Bolu kartalkaya'da kaybolan 3 kayakçıyı jak timi kurtardı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Bolu kartalkaya'da kaybolan 3 kayakçıyı jak timi kurtardı - Son Dakika

Bolu kartalkaya'da kaybolan 3 kayakçıyı jak timi kurtardı

6 saat önce

Kartalkaya'da kaybolan 3 kayakçıyı JAK Timi kurtardıBOLU'nun kayak merkezi Kartalkaya'da pistten çıkıp ormanlık alanda kaybolan 3 kişi Jandarma Arama Kurtarma (JAK) timleri tarafından kurtarıldı.

Kartalkaya'da kaybolan 3 kayakçıyı JAK Timi kurtardı

BOLU'nun kayak merkezi Kartalkaya'da pistten çıkıp ormanlık alanda kaybolan 3 kişi Jandarma Arama Kurtarma (JAK) timleri tarafından kurtarıldı.

Bolu İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı Jandarma Arama Kurtarma timleri Kartalkaya bölgesinde 3 kişinin kaybolduğu yönünde ihbar yapılmasıyla arama kurtarma çalışması yaptı. Ekipler, kar motorlarıyla araziyi taradı. Kaybolan 3 kişi yaklaşık 3 saatlik çalışmanın ardından kayak merkezine 2 kilometre uzaklıkta bulundu. Kar motoruna bindirilen 3 kişi otellerine bırakıldı. Kurtarılan kişilerin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Jandarma Genel Komutanlığından yapılan açıklamada, Bolu Kartalkaya'da kayak yaptıkları esnada, pist dışına çıkarak ormanlık alanda kaybolan 3 vatandaşımız, Jandarma Arama Kurtarma Timlerimiz tarafından gerçekleştirilen arama sonucu bulunmuştur. denildi. Jandarmanın sosyal medya hesaplarından yapılan paylaşımda, kayakçıların kurtarılma anlarının yer aldığı görüntülere yer verildi.

Bolu kartalkaya'da kaybolan 3 kayakçıyı jak timi kurtardı

Kartalkaya, Jandarma, Bolu, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.01.2020 05:35 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Konteynerde bulunan ceset olayından korkunç detaylar geldi! Kafası vücudu ayrı yerde, diğer parçaları ayrı yerde
Erdoğan, Ümmü Gülsüm Genç ile sosyal medyada canlı görüştü! O anlar böyle görüntülendi Asker eğlencesi kana bulandı! Kutlama sırasında yengesini vuran şahıs ölümüne yol açtı Kar yağışları etkisini göstermeye devam ediyor! 4 ilde hayatı olumsuz etkiledi

Son Dakika Haberleri
23:48 Almanya'da belediye başkanından yakınlarının mezarları tahrip edilen Müslümanlara ziyaret - Son Dakika
23:45 Bursa'da kasiyere silah çeken soyguncu 3 bin TL'yi alıp, kaçtı - Son Dakika
23:45 55 gündür aranıyordu, cesedi bulundu (2) - Son Dakika
23:44 Bursa'da silahla market soyan kişinin yakalanması için çalışma başlatıldı - Son Dakika
23:44 Denizli'de tartıştığı hasmını silahla öldüren kişi intihar etti - Son Dakika
23:00 Konteynerde bulunan ceset olayından korkunç detaylar geldi! Kafası vücudu ayrı yerde, diğer parçaları ayrı yerde - Son Dakika
22:19 Erdoğan, Ümmü Gülsüm Genç ile sosyal medyada canlı görüştü! O anlar böyle görüntülendi - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.1.2020 23:51:22. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Bolu kartalkaya'da kaybolan 3 kayakçıyı jak timi kurtardı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]