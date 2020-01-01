Bolu kartalkaya'da yeni yılın ilk gününde kayak keyfi - Son Dakika

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Bolu kartalkaya'da yeni yılın ilk gününde kayak keyfi
6 saat önce
BOLU Kartalkaya'da yeni yılın ilk gününde kayak keyfi.
Haber Yayın Tarihi: 01.01.2020 01:25 Kaynak: DHA
BOLU Kartalkaya'da yeni yılın ilk gününde kayak keyfi
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