Bolu Kartalkaya Yarı Yıl Tatilinde Doldu
54 dakika önce
Kartalkaya yarı yıl tatilinde dolduBolu'nun kayak merkezi Kartalkaya'da sömestr tatilinde otellerin doluluk oranı yüzde 100'e yaklaştı.
Kartalkaya
yarı yıl tatilinde doldu Bolu
'nun kayak merkezi Kartalkaya'da sömestr tatilinde otellerin doluluk oranı yüzde 100'e yaklaştı. Köroğlu
Dağları'nın zirvesindeki 2 bin 200 rakımlı Kartalkaya'da bulunan 5 otel sömestr tatili nedeniyle tatilcilere 3, 4, 5 günlük paketler sundu. Toplam 2 bin yatak kapasiteli oteller tatil boyunca yüzde yüze yakın şekilde dolu kaldı. Yarı yıl tatinde Kartalkaya'ya gelen binlerce tatilci, Türkiye
'nin en uzun pistlerine sahip olan kayak merkezinde kaymanın keyfini çıkardı. Telesiyejler ile Köroğlu Dağları zirvelerine çıkan tatilcilerin kimi karla kaplı dev çam ağaçlarının oluşturduğu etkileyici manzara eşliğinde kayak yaptı kimi de snowboard heyecanı yaşadı. Özellikle Bolu dışından gelen tatilciler, yarı yıl tatilinin son gününde de Kartalkaya'daki pistleri doldurdu.
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Haber Yayın Tarihi : 03.02.2019 03:21 Kaynak: DHA
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