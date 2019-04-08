Bolu Kavga İhbarıyla Çağırdıkları Polislerin, Polis Haftası'nı Kutladılar

Bolu'da, Ülkü Ocakları İl Başkanlığı binası önüne kavga ihbarına giden polis ekipleri binada açılan dev Türk bayrağı ve konfetilerle karşılandı.

Bolu'da, Ülkü Ocakları İl Başkanlığı binası önüne kavga ihbarına giden polis ekipleri binada açılan dev Türk bayrağı ve konfetilerle karşılandı. Ülkücü gençler kavgaya müdahale için aracından hızla inen polislerin gününü kutlayarak birlikte pasta kesti.



Emniyet Teşkilatının 174'üncü kuruluş yıldönümü nedeniyle Ülkü Ocakları Bolu İl Başkanlığı polislerin gününü ilginç bir yöntemle kutladı. İzzet Baysal Caddesi'nde bulunan Ülkü Ocakları Başkanlığı binası önünde toplanan yaklaşık 30 kişilik grup karşılıklı slogan attıktan sonra senaryo gereği kavga etmeye başladı. Ülkü Ocakları İl Başkanı İsmail Akgül ve olayın gerçekçi olarak anlaşılması için 3 kişi daha 155'i arayarak binanın önünde 50 kişinin kavga ettiği ihbarında bulundu. Trafiğe kapalı alandan sirenleri açarak olay yerine gelen polis ekipleri kavgaya müdahale etmek için hızla aracından indikten sonra binadan dev Türk bayrağı açılarak konfetiler patlatıldı.



Polisler, büyük şaşkınlık yaşarken, Ülkü Ocakları Başkanı İsmail Akgül, yunus timine sarılarak Polis Haftasını kutladı. Akgül, Milliyetçi, ülkücü gençlerin hareketi olarak polisimizin bu kutlu gününde her daim yanında olduğumuzu, ülkücü gençlerin polisi üzmeyeceğini, her daim mutlu edeceğini belirtmek adına tüm Türkiye'de görev yapan polis arkadaşlarımızın gününü kutluyorum. diye konuştu.



Ülkücüler, birlikte pasta kestikleri polislerin gününü kutladı.

Son Dakika » Güncel » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: DHA

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