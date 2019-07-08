Son Dakika Haberleri: BOLU Kaza yapan araçları fotoğraflama yarışı
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BOLU Kaza yapan araçları fotoğraflama yarışı

1 saat önce

Kaza yapan araçları fotoğraflama yarışıBolu'da, 3 aracın karıştığı trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Kaza yapan araçları fotoğraflama yarışı
Bolu'da, 3 aracın karıştığı trafik kazasında 1 kişi yaralandı. Kazanın ardından vatandaşlar cep telefonu ile görüntü almak için birbiriyle yarıştı, polis vatandaşları olay yerinden uzaklaştırdı.
Kaza, saat 10.30 sıralarında Cumhuriyet Caddesi'nde meydana geldi. Eren Varan(18) yönetimindeki 54 KG 355 plakalı otomobil ile 14 NC 510 plakalı hafif ticari araç kavşakta çarpıştı. Çarpmanın etkisiyle Eren Varan'ın kullandığı araç 06 NDT 11 plakalı TIR'ın dorse kısmına çarptı. Kazada hafif ticari araçta bulunan 1 kişi hafif yaralandı. Yaralı, olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulansla Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Kazanın olduğu yerin kentin işlek noktalarından biri olması nedeniyle çok sayıda vatandaş kaza yerine geldi. Meraklı kalabalık kaza yapan araçları görüntülemek için birbiriyle yarıştı. Polisin defalarca uyarması sonucu vatandaşlar uzaklaştırıldı.
BOLU Kaza yapan araçları fotoğraflama yarışı
Haber Yayın Tarihi : 08.07.2019 01:53 Kaynak: DHA
Bolu, Güncel
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