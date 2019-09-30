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Bolu keklerin içinde uyuşturucu çıktı

1 saat önce

Keklerin içinde uyuşturucu çıktıBolu'da, polisin bir otomobilde yaptığı aramada hazır kekler içerisine gizlenmiş 200,9 gram metamfetamin ve 25,33 gram bonzai ele geçirilirken, 3 kişi gözaltına alındı.

Keklerin içinde uyuşturucu çıktı

Bolu'da, polisin bir otomobilde yaptığı aramada hazır kekler içerisine gizlenmiş 200,9 gram metamfetamin ve 25,33 gram bonzai ele geçirilirken, 3 kişi gözaltına alındı.

Bolu Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, dün gece saatlerinde şüphe üzerine bir otomobili durdurdu. Otomobilde narkotik köpeği 'Sezar' eşliğinde arama yapıldı. Hazır kekler içine gizlenmiş halde 5 paket 200,9 gram metamfetamin, 3 paket halinde 25,33 gram bonzai maddesi ile 7 adet uyuşturucu içiminde kullanılan aparat ile 1 adet tabanca mermisi ele geçirildi. Ele geçirilen maddelere el konulurken, otomobilde bulunan işsiz A.Ü. (23), hamallık yapan M.Ö. (24) ve pastacı N.T. (43) gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan 3 şüpheli, adliyeye sevk edildi.

Bolu keklerin içinde uyuşturucu çıktı

Bolu, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 30.09.2019 03:39 Kaynak: DHA
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