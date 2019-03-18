Son Dakika Haberleri: Bolu, Kenevir Yetiştirilen 20'inci İl Olacak

Bolu, Kenevir Yetiştirilen 20'inci İl Olacak

1 saat önce

Türkiye'de 19 ilde kontrollü olarak yetiştiriciliğine izin verilen kenevirin, yapılan girişimler sonrasında Bolu'da da yetiştirilebilmesi için AK Parti Bolu Belediye Başkan Adayı Fatih Metin, girişimlerde bulundu.

Bolu, Kenevir Yetiştirilen 20'inci İl Olacak, System.String[]
Türkiye'de 19 ilde kontrollü olarak yetiştiriciliğine izin verilen kenevirin, yapılan girişimler sonrasında Bolu'da da yetiştirilebilmesi için AK Parti Bolu Belediye Başkan Adayı Fatih Metin, girişimlerde bulundu.

Cumhur İttifakı AK Parti Bolu Belediye Başkan Adayı Fatih Metin, Türkiye'de kontrolü yetiştiriciliğine izin verilen kenevirin, Bolu çiftçilerince de yetiştirilebilmesi için Tarım ve Orman Bakanlığı'nda girişimlerde bulundu. Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Mustafa Aksu ile bir görüşme yapan Fatih Metin, Belediye Başkanlığı seçim çalışmalarında çiftçilerden gelen kenevir yetiştiriciliği listesine Bolu'nun da eklenmesi talebini iletti. Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Mustafa Aksu, Türkiye'de kenevir yetiştiriciliğinin yaygınlaştırılması için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın direktifleri doğrultusunda yoğun bir çaba içerisinde olduklarını ifade ederek, ekim izni bulunan 19 ile Bolu'nun 20'inci il olarak eklenmesi çalışmalarının sürdüğünü söyledi.

Bolu'dan gelen bu talebe kayıtsız kalmayacaklarını ve Bolu'nun da kenevir yetiştiriciliği yapılan iller arasında yer alacağını ifade eden Bakan Yardımcısı Mustafa Aksu, Bolu Tarım ve Orman İl Müdürlüğünün başvurularının kendilerine ulaştığını belirtti. Cumhur İttifakı AK Parti Bolu Belediye Başkan Adayı Fatih Metin, Bolu çiftçilerinin her türlü talebinin takipçisi olacağını belirterek, kenevir Yetiştiriciliğinin Bolu'ya hayırlı olmasını ifade etti. - BOLU

»  »      Haber Yayın Tarihi : 18.03.2019 10:41 Kaynak: İHA

AK Parti, Türkiye, Kenevir, Bolu, Güncel
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