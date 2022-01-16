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Bolu kent merkezi beyaz örtüyle kaplandı - Son Dakika

Bolu kent merkezi beyaz örtüyle kaplandı

16.01.2022 12:47

- Bolu kent merkezi beyaz örtüyle kaplandı Kar yağışının etkili olduğu Bolu'da, kartpostallık manzara oluştu Bolu'da, dün akşam saatlerinden itibaren etkili olan kar yağışıyla birlikte kent merkezi beyaz örtüyle kaplandı.

- Bolu kent merkezi beyaz örtüyle kaplandı

Kar yağışının etkili olduğu Bolu'da, kartpostallık manzara oluştu

BOLU - Bolu'da, dün akşam saatlerinden itibaren etkili olan kar yağışıyla birlikte kent merkezi beyaz örtüyle kaplandı. Kar kalınlığının yarım metreyi bulduğu kentte kartpostallık manzara oluştu.

Bolu'da, dün akşam saatlerinden itibaren devam eden kar yağışı kent merkezinde etkisini sürdürüyor. Kar kalınlığının yarım metreyi bulduğu kentte sabah saatlerinde evlerinden çıkan vatandaşlar kar birikintisi altında kalan araçlarını güçlükle bulundukları yerden çıkardı.

Beyaz örtüyle kaplanan kent merkezinde oluşan kar manzarası kartpostallık görüntüler oluşturdu. Bazı vatandaşlar kar yağışı altında fotoğraf çektirirken, Rusya'dan tatil için gelen bir aile İzzet Baysal Caddesi'nde çocuklarını şambrele bindirerek kefiyli anlar yaşadı.

Kar yağışından mutlu olduğunu söyleyen Süleyman Göksay, "Çok güzel. Çok mutluyuz. Umarım biraz daha devam eder. Manzara olarak çok mutluyuz. Bekliyorduk aslında. Uzun zamandır yağmıyordu. Bolu kış memleketi. Kış turizmi de yoğun. Kar keyfini yaşamak için Ankara ve İstanbul'dan gelenler oluyor" dedi.

Kar yağışıyla birlikte zorluklar yaşadıklarını söyleyen bir esnaf ise, "Biz bunu bekliyorduk haftalar öncesinden ama belediye çalışanları da bekleseydi çok iyi olacaktı. Esnaf zor durumda. Vatandaşlarımız yollarda düşüyor. Tuzlama çalışması yok. Paket servis motorlarımız yatıyor. En azından ana arteller açık olsaydı esnaf açısından çok iyi olurdu. Bizim için çileye döndü" şeklinde konuştu.

Bolu kent merkezi beyaz örtüyle kaplandı
Bolu kent merkezi beyaz örtüyle kaplandı
Bolu kent merkezi beyaz örtüyle kaplandı

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Esnaf, Bolu, kar, Genel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Genel Bolu kent merkezi beyaz örtüyle kaplandı - Son Dakika


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