Bolu Kent Merkezi Beyaza Büründü

Bolu kent merkezi beyaza büründüBOLU - Bolu'da, sabah saatlerinde başlayan kar yağışıyla birlikte kent merkezindeki yeşil alanlar beyaza büründü.

Bolu kent merkezi beyaza büründü



BOLU - Bolu'da, sabah saatlerinde başlayan kar yağışıyla birlikte kent merkezindeki yeşil alanlar beyaza büründü.

Edinilen bilgiye göre, Bolu'da şehir merkezinde sabah saatlerinde başlayan kar yağışı etkili oluyor. Sabah güne karla uyanan vatandaşlar, meteoroloji yetkililerinin günler öncesinden yaptığı uyarıları dikkate alarak, evlerinden şemsiyeleri ile çıktılar.

Kar kalınlığının 20 santimetreye ulaştığı kent merkezinde yeşil alanlar karlarla kaplandı. Bolu Belediyesine bağlı temizlik ekipleri ve kar küreme araçları şehir merkezinde karla mücadele çalışmalarını sürdürüyor.

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