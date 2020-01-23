Bolu kent merkezi karla kaplandı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Bolu kent merkezi karla kaplandı - Son Dakika

Bolu kent merkezi karla kaplandı

7 saat önce

Bolu'da sabah saatlerinde başlayan ve etkili olan kar yağışıyla birlikte kent merkezi beyaza büründü.

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Bolu'da sabah saatlerinde başlayan ve etkili olan kar yağışıyla birlikte kent merkezi beyaza büründü.


Bolu'da sabah saatlerinde hafif şekilde başlayan kar yağışı kent merkezinde etkisini artırarak devam ediyor. Kar yağışıyla birlikte şehir merkezi dakikalar içinde beyaz örtüyle kaplandı. Uyarıları dikkate alan ve şemsiyeleriyle dışarı çıkan vatandaşlar, kent merkezine yağan ilk karın keyfini fotoğraf çekerek çıkardı. Kar yağışını beklediklerini söyleyen Kenan Özkan, "Güzel yağıyor. Beklenen bir kardı. Bolu merkezde olmasına sevindik. Hastalıklar fazlalaştı. Uzun zamandır da yağmıyordu. Çok sevinçliyiz" dedi. - BOLU

Sabah, Bolu, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.01.2020 12:25 Kaynak: İHA
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