Bolu kent merkezinde kar yağışı etkili oluyor - Son Dakika

Bolu kent merkezinde kar yağışı etkili oluyor

BOLU - Bolu'da, sabah saatlerinde başlayan kar yağışı kent merkezinde etkili oluyor. Son yılların en yoğun kar yağışının beklendiği kentte kar kalınlığı 70 santimetreye ulaştı.

Bolu'da, sabah saatlerinde başlayan kar yağışı kent merkezinde etkisini sürdürüyor. Kar yağışıyla birlikte beyaz örtüyle kaplanan kentte kar kalınlığı 70 santimetreye ulaştı. Son yılların en yoğun kar yağışının beklendiği Bolu'da, vatandaşların olumsuz etkilenmemesi için temizlik çalışmaları aralıksız olarak sürdürülüyor. Okulların da tatil olmasıyla birlikte bazı vatandaşlar çocuklarını caddelerde kızaklarla kaydırarak keyifli anlar yaşamalarını sağlıyor. Mecbur kalınmadıkça haftasonu sokağa ve trafiğe çıkılmaması uyarı yapılan kentte bazı kar yağışının Salı gününe kadar sürmesi bekleniyor.

Kar yağışının Bolu'ya yakıştığını söyleyen Mustafa Gün, "Bolu'ya uzun zamandır böyle kar yağmıyordu. 1 metreyi geçti. Ama Bolu'nun güzelliklerini ortaya çıkarıyor. Zorlukları olsa da çok güzel bir görüntü var" dedi.