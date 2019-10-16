Son Dakika Haberleri: Bolu kimlik gösteremedi, parmak izi kontrolünde cezaevi firarisi çıktı
Son Dakika Güncel Bolu kimlik gösteremedi, parmak izi kontrolünde cezaevi firarisi çıktı

Bolu kimlik gösteremedi, parmak izi kontrolünde cezaevi firarisi çıktı

50 dakika önce

Bolu'da, kimliğini gösteremediği için parmak izi kontrolüne götürülen şüphelinin cezaevi firarisi Melih Akdaş (23) olduğu belirlendi.

Bolu'da, kimliğini gösteremediği için parmak izi kontrolüne götürülen şüphelinin cezaevi firarisi Melih Akdaş (23) olduğu belirlendi. Akdaş, işlemlerinin ardından geçen hafta firar ettiği Zonguldak Cezaevi'ne gönderildi.

Bolu Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'nde görevli Yunus ekibi, kent merkezinde hareketlerinden şüphelendikleri kişinin kimlik kontrolünü yapmak istedi. Ancak şüpheli, kimliğini gösteremedi. Bunun üzerine şüpheli, kimliğinin belirlenmesi için parmak izi kontrolüne götürüldü.

Kontrolde, şüphelinin hırsızlık suçundan kaldığı Zonguldak Cezaevi'nden geçen hafta firar eden Melih Akdaş olduğu belirlendi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Akdaş, tutuklanarak Zonguldak Cezaevi'ne gönderildi.

Bolu kimlik gösteremedi, parmak izi kontrolünde cezaevi firarisi çıktı

Emniyet Müdürlüğü, Zonguldak, Bolu, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 16.10.2019 04:32 Kaynak: DHA
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