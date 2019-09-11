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Bolu, kocaeli ve sakarya'daki kazalar kamerada

7 dakika önce

Bolu, Kocaeli ve Sakarya'daki kazalar kameradaBolu, Kocaeli ve Sakarya'da, son 3 ayda yaşanan trafik kazaları Kent Güvenlik Yönetim Sistemi(KGYS) kameralarına yansıdı.

Bolu, Kocaeli ve Sakarya'daki kazalar kamerada

Bolu, Kocaeli ve Sakarya'da, son 3 ayda yaşanan trafik kazaları Kent Güvenlik Yönetim Sistemi(KGYS) kameralarına yansıdı.

Bolu, Kocaeli ve Sakarya Emniyet Emniyet Müdürlüğü'ne ait kentin çeşitli noktalarında bulunan mobese kameralarına son 3 ayda farklı tarihlerde meydana gelen trafik kazaları yansıdı. Emniyet Genel Müdürlüğü'nün internet sitesinde yer alan görüntülerde, kazaların, dikkatsizlik ve kural ihlalleri sonucu yaşandığı gözler önüne serildi.

YAYA, KIL PAYI KURTULDU

12 kaza anının bulunduğu görüntülerde en dikkat çekici olan Ağustos ayında Bolu'da D-100 karayolunun YSE Kavşağı mevkiinde 2 otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kaza oldu. Kazada yaya geçidinden geçmeye çalışan bir yayanın kaza olacağını son anda fark ederek araçların altında kalmaktan kıl payı kurtulduğu yer aldı.

ŞOKA GİREN SÜRÜCÜ HAREKET HALİNDEKİ ARACIN SAĞ KAPISINDAN İNDİ

Bir diğer dikkat çekici görüntü de Ağustos ayında Kocaeli'de meydana gelen kazada yaşandı. Arkasından gelen bir aracın çarpmasıyla kontrolden çıkan otomobil önce kaldırım ve yol kenarındaki duvara çarptı. Aracın sürücüsü çarpmanın etkisiyle sağ koltuğa savruldu. Sürücü daha sonra paniğe kapılarak, henüz durmayan otomobilin sağ kapısından indi. Sürücü, hareket etmeye devam eden otomobilin arkasından koşarak sol kapısını açıp, el frenini çekerek durdurdu.

Bolu, kocaeli ve sakarya'daki kazalar kamerada

Sakarya, Kocaeli, Bolu, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 11.09.2019 05:43 Kaynak: DHA
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