Son Dakika Haberleri: Bolu kovalamaca sırasında otomobilden atılan çantadan uyuşturucu çıktı
Son Dakika Güncel Bolu kovalamaca sırasında otomobilden atılan çantadan uyuşturucu çıktı

Bolu kovalamaca sırasında otomobilden atılan çantadan uyuşturucu çıktı

1 saat önce

Kovalamaca sırasında otomobilden atılan çantadan uyuşturucu çıktıBolu'da, polisin kovalamaca sonucu durdurduğu bir otomobilden yola atılan çantadaki 1 kilo 29 gram skunk ele geçirilirken, sürücü M.S. (27) gözaltına alındı.

Bolu kovalamaca sırasında otomobilden atılan çantadan uyuşturucu çıktı, System.String[]

Kovalamaca sırasında otomobilden atılan çantadan uyuşturucu çıktı

Bolu'da, polisin kovalamaca sonucu durdurduğu bir otomobilden yola atılan çantadaki 1 kilo 29 gram skunk ele geçirilirken, sürücü M.S. (27) gözaltına alındı.

Bolu Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, TEM Otoyolu'nda yaptığı uygulama sırasında bir otomobili durdurmak istedi. Otomobil sürücüsü 'Dur' ihtarına uymayarak kaçmaya başladı. Ekipler, yaklaşık yarım saatlik kovalamaca sonucu aracı, TEM Otoyolu'nun Yeniçağa mevkiinde durdurdu. Kovalamaca sırasında araçtan yola atılan bir çantada 1 kilo 29 gram skunk ele geçirildi. Uyuşturucu maddenin piyasa değerinin 150 bin TL olduğu öğrenilirken, araç sürücüsü M.S. gözaltına alındı. M.S. emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.

TEM Otoyolu, Bolu, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 14.10.2019 12:21 Kaynak: DHA
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